Церковь празднует день преподобного Стефана Махрищского

Молятся преподобному Стефану об облегчении страданий больных эпилепсией, параличом, помогает при различных нарушениях речи.

Преподобный Стефан родился и воспитан в Киеве в XIV веке, принял иночество в Печерской обители, где проводил жизнь в строгом воздержании, непрестанной молитве. Преподобный Стефан через несколько лет покинул Киево-Печерскую лавру и отправился на север, в православную Москву.

Святой Стефан прибыл в Москву в княжение Иоанна II, который предложил подвижнику выбрать для проживания любой монастырь в Москве. Но святой Стефан решил поселиться в пустыне и отправился на северо-восток, где выбрал себе место в лесном урочище Махрище.

Подвижник установил деревянный крест, построил себе келью, выкорчевал вокруг лес для возделывания земли и стал жить там в посте, молитве и трудах. Когда про святого отшельника стало известно в окрестностях, к нему стали приходить ревнители благочестия. Сначала преподобный Стефан, стремясь к безмолвию, не позволял им поселиться у него, но потом уступил их просьбам. Не позднее 1358 года по благословению святителя Алексия, митрополита Московского, преподобный Стефан основал монастырь. Братия построили храм во имя Живоначальной Троицы, трапезную и кельи, которые обнесли оградой. Святитель Алексий рукоположил преподобного Стефана в сан иеромонаха и поставил игуменом новой обители.

Еще более, чем словом, поучал игумен примером, ничем не отличаясь от братии в одежде и пище, одетый в лохмотья, как бы один из последних, первым был только на молитве, потому что всех предупреждал в храме Божьем и никому не уступал в трудах. Не только монахи, но и миряне стекались к нему из окрестностей для духовного совета, посещал его для назидательной беседы и преподобный Сергий Радонежский, лавра которого уже возникала по соседству, в сорока верстах от Махрищи.

Вскоре местные управители, боясь передачи их земель монастырю, стали угрожать преподобному Стефану. И он оставив вместо себя священноинока Илью, тайно оставил монастырь вместе с любимым учеником своим Григорием. В 60-ти верстах от Вологды, в древнем Авнежском княжестве, он основал Троицкую Авнежскую пустынь. Со временем слава о Авнежских монахах дошла до Москвы. Князь Димитрий Иоаннович Донской, узнав о месте пребывания преподобного Стефана, вызвал его к себе, а в монастырь сделал богатый вклад богослужебными книгами и другими пожертвованиями.

По дороге в Москву преподобный Стефан посетил Махрищскую обитель, где с радостью встретился с братией, которая умоляла его не оставлять их более и вернуться к ним из столицы.

Милостиво принял его в Москве святитель Алексей, который глубоко уважал его, и великий князь, который обеспечил Махрищскую обитель многими землями и льготами и велел преподобному Стефану снова в ней поселиться.

Достигнув глубокой старости, преподобный Стефан отдал свою душу Богу 14 июля 1406 г., братия похоронили его в созданной им обители Живоначальной Троицы.

В 1550 году, во время строительства нового именного храма во имя Живоначальной Троицы мощи преподобного Стефана были обретены нетленными.

Тропарь преподобного Стефана Махрищского

Глас 8

Православия ревнителю, благочестия наставник и чистоты, ищущим спасения путеводительный светильниче, монашествующих Богодухновенное удобрение, преподобнаго Сергия духовный собеседниче, Стефане премудрое, ученьми и добродеяньми твоими души просветил еси и пустыни населил еси, моли Христа Бога спастись душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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