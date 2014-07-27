Церковь сегодня чтит Елисаветградскую икону Божией Матери

По архивным данным Елисаветградская икона упоминается с начала XIX века. Она находилась в кафедральном соборе города Елисаветграда (ныне город Кировоград) до 1922 года.

После Великой Отечественной войны собор, построенный в 1832 году, был разрушен, на его месте было возведено здание обкома, тогда икона потерялась.

В 1995 году в Харькове была найдена рукопись акафиста Елисаветградской иконе, написанного в 20-х годах прошлого века Священномучеником Онуфрием (Гагалюком), епископом Елисаветградским.

Годом позже в церковных архивах Санкт-Петербурга нашелся черно-белый рисунок иконы, по нему был воссоздан образ.

В начале 2002 года в Кировограде было принято решение о восстановлении почитания этого образа как старинной городской святыни.

Тропарь Пресвятой Богородице, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души Владычице, помози на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

"УНИАН-Религии"

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