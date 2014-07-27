Православная Церковь чтит память мученика Иуста (I ст.)

Святой Иуст происходил из Рима. Однажды, возвращаясь из похода против варваров, он увидел на небе сияющий, подобно кристаллу, крест и услышал Божественный голос. Прибыв в Рим, Иуст принял святое крещение и раздал свое имущество бедным.

За веру в Хритса Иуста бичевали сырым сухожилием. Затем на голову мученику надели раскаленный железный шлем и положили на раскаленную жаровню. После этого святого бросили в печь, где он умер, но при этом его тело не пострадало от огня.

Тропарь св. Мученику Иусту, глас 4:

Мученик Твой, Господи, Иустин, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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