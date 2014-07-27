Сегодня день памяти Акилы, апостола от 70-ти (I ст.)
Святой Акила, апостол от 70-ти, был учеником апостола Павла и поставлен им епископом в Гераклее. До обращения в христианство жил вместе с женой Прискиллой в Италии, а затем переселился в Коринф.
В это время сюда пришел апостол Павел, проповедуя Христа. Остановившись у Акилы, он научил его вере христовой и крестил.
Апостол Акила проповедовал слово Божие в Азии, Ахаии и Ираклии. Он привел к спасению множество человеческих душ, отвратив язычников от идольского служения и крестив их.
Прошел он и по другим странам, проповедуя Царство Божие, просвещая, сокрушая идолов, воздвигая церкви и поставляя священников.
Святая мученица Прискилла помогала апостолу Акиле в его проповедническом служении. Святой Акила закончил жизнь мученически - его убили язычники. По церковному преданию, вместе с ним была убита и святая Прискилла.
Тропарь ап. Акиле, глас 3:
Апостоле святый Акило, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
"УНИАН-Религии"
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