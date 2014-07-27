27 июля - день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов

Cегодня Православная Церковь празднует память святых отцов шести Вселенских Соборов, которые стали возможны только тогда, когда Римская империя признала христианство законной религией.

До этого она не признавала христианство, по Римскому законодательству оно считалась ересью и подлежало уничтожению. Как нельзя было чеканить монету никому, кроме Римского императора, также и запрещено было создавать свою религию, что считалось преступлением против государства.

Церковь созывала Собор, когда требовалось разрешить какой-либо спорный вопрос или проблему, выработать определенный общий подход или видение. На Вселенские соборы съезжались епископы и представители всех церквей. Постановления, принятые на Соборе записывались в Книгу Канонов (Правил) и впоследствии принимались церковью в качестве учения.

Православной Церковью признаны семь Святых Вселенских Соборов:

Никейский I — 325 год, против ереси Ария;

Константинопольский I — 381 год, против ереси Македония;

Ефесский — 431 год, против ереси Нестория;

Халкидонский — 451 год, против ереси монофизитов;

Константинопольский II — 553 год, «О трех главах»;

Константинопольский III — 680—681 годы, против ереси монофелитов;

Никейский II — 787 год, против ереси иконоборцев.

Смысл особого почитания святых отцов Вселенских Соборов заключается в том, что только Соборы обладали даром выносить непогрешимые и «для всех полезные» определения в области христианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории.

Благодаря святым отцам Вселенских Соборов мы знаем, как нужно верить, мы видим, что все вероучительные положения раскрыты по порядку. Святые отцы уделяли много внимания вопросам вероучения, шли на мучения и страдания, на исповедничество и мученичество - за чистоту Православной веры.

Тропарь Отцов, глас 8:

Препрославлен еси, Христе Боже наш, светила на земли отцы наша основавый и теми ко истинней вере вся ны наставивый, Многоблагоутробне, слава Тебе.

"УНИАН-Религии"

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