1026-летие Крещения Руси: залог единства и процветания Украины - в нашей истории

Крещение Руси – судьбоносное событие, которое определило вектор культурного и духовного развития нашего народа, озарило его светом богопознания.

Более тысячи лет прошло с тех пор, как свершилось это таинство в крещальной купели древнего Днепра, но и поныне благодать Владимирова крещения жива и действенна в сердцах православных христиан.

Крещение Руси – малая Пасха нашей Церкви, таинство, которое послужило благодатному воскресению души нашего народа, стало точкой отсчета новой эпохи и мощным импульсом духовного расцвета. После тьмы поганства воссиял нашим сродникам Свет Истины. Князь Владимир привел к берегам Киевского Иордана разрозненные, живущие по диким языческим обычаям темные племена. А вывел из освященных вод единый «народ святой, людей, взятых в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего» (1Пет. 2, 9).

«Обновлением ума, умирением помыслов, любовью и небесной приверженностью к Господу отличается от всех людей в мире новое творение – христианин», – говорит преподобный Макарий Египетский.

Дивным образом эти слова великого подвижника выражают ту перемену, которая произошла и в нашем народе после Крещения в Днепровских водах, и в личности самого крестителя Руси – равноапостольного князя Владимира.

Сменив суровый нрав и языческий образ жизни на духовную красоту Евангельских заповедей, святой князь явил миру истинное преображение души. Он настолько поразил древних русичей переменой своих личных качеств, что получил восторженное имя – Владимир Красно Солнышко.

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2, 11-14).

Семена, посеянные еще его знаменитой бабкой – великой княгиней Ольгой, первой на Руси принявшей христианство, взросли на благодатной почве широкой славянской души.

Крещение стало для наших предков горнилом веры, в котором произошло перерождение и обновление народа. Отныне христианство стало доминирующим началом, повлиявшим на все сферы жизни Киевской Руси, объединяющим и государствообразующим фактором, духовным феноменом, наложившим отпечаток на быт и культуру, традиции и обычаи, и на сам менталитет боголюбивых христианских душ многих и многих поколений.

Любовь к Богу и ближнему, сострадание и милосердие, смирение и труд – все эти христианские добродетели стали яркими чертами народного характера.

Крещение Руси – это не просто историческое событие, которое мы вспоминаем как нечто свершившееся в глубокой древности, это не просто дань традициям, но это то, что и по сей день продолжает освящать наши души Божественным светом, который, однажды воссияв, уже не угаснет никогда.

Удивительным образом в этом событии пересеклись судьбы нашего Отечества и Промысел Божий о спасении каждой отдельной души.

Этот праздник является одновременно и всенародным, и глубоко личностным для каждого христианина, ведь в нем – начало нашего спасения, новой благодатной жизни во Христе.

Общеизвестным фактом является то, что народ, который не знает и не чтит свое прошлое, не имеет и будущего.

В глубоких христианских корнях нашего государства – сила и слава, гордость и радость нашего народа, ответ на злободневные вопросы и вызовы.

Только в обращении к своим духовным истокам можно найти решение многих проблем современности. В эти праздничные дни мы обращаемся к седовласой старине. Но будто и не разъединяют нас столетия, будто живые предстоят нашему внутреннему взору картины духовного торжества, свершившегося на берегах Днепра.

В сердцах мы ощущаем себя сопричастными великому и святому событию, чувствуем наше христианское единство в этой Евангельской радости о Духе Святом. И в этот день мы молимся, чтобы благодатное действие Крещенской благодати озарило нашу жизнь, умиротворило сердца, объединило всех людей узами братской любви, дабы мы единым сердцем и едиными устами прославляли Бога.

В Крещальной купели мы получили шанс быть чадами Божьими, быть единой семьей, братьями не только по крови, но и по духу. В нашей общей истории – залог единства и процветания нашей страны, братского единомыслия, которого нам так сегодня не хватает. И задача современных христиан приложить все усилия для того, чтобы сохранить и приумножить благодать Владимирова Крещения.

Крещение нашей земли открыло каждому из нас врата в Царство Божие, установило крепкую связь с Отечеством Небесным.

И важно всегда помнить, что небесное звание христианина требует небесной жизни и поведения. Об этом молит христиан апостол Павел: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» (Еф. 4, 1), и через Павла, сосуд свой святой, увещевает Дух Святой: «Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» (1Сол. 4, 7); чтобы жили «не по плоти, но по духу» (Рим. 8, 1 и 4), как пришельцы и странники в мире сем, удаляясь от плотских похотей, восстающих на душу, вели «добродетельную жизнь» (1Пет. 2, 11-12).

Будем достойны той великой радости и благодати, которой сподобил нас Господь в Днепровской купели, и которую с таким трепетом и благоговением сохраняли и передавали из поколения в поколение наши благочестивые предки!

Архимандрит Алексий (Коваль), преподаватель КДАиС - для "УНИАН-Религии".

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