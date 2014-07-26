Сегодня день памяти преподобного Стефана Савваита - творца канонов (VIII век)

Преподобный Стефан Савваит родился в 725 году. Он был племянником одного из образованнейших людей того времени, известного защитника православия и богослова преподобного Иоанна Дамаскина. В десятилетнем возрасте Стефан попал в монастырь, в котором подвизался его дядя.

Святой Иоанн взял племянника к себе и стал его учителем и духовным наставником. Он научил своего воспитанника различным наукам и передал ему богатый духовный опыт. Но главное, что на послушании у своего духовника преподобный Стефан научился внутренней духовной жизни.

Достигнув зрелого возраста святой начал помогать преподобному Иоанну вести полемику с еретиками, писать церковные песнопения и каноны. Он подробно изучил историю обители преподобного Саввы Освященного и всячески подражал ему, за что и был прозван Савваитом.

Со временем святой Стефан сподобился у Господа дара прозорливости и чудотворений. Путь своей земной жизни он окончил в апреле 794 года, незадолго до этого предсказав день своей смерти.

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОМУ СТЕФАНУ САВВАИТУ, ТВОРЦУ КАНОНОВ

Глас 5

Воздержанием житие украси и страсти умертвив, посрамил еси вражия прилоги, отче Стефане, и преложися к Богу, чудотворец показася, в вечней славе со Ангелы ликуя, с ними же моли помиловати души наша.

"УНИАН-Религии"

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