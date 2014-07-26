26 июля Церковь чтит память архангела Гавриила - посвящает людей в тайны Господа и приносит добрые известия

Архангел Гавриил, так же, как и архангел Михаил, считается архистратигом небесного воинства, и одним с высших в ангельской иерархии. Имя этого святого ангела в буквальном переводе означает «Всевышний – сила моя». В православной традиции он почитается как посвящающий людей в тайны Господа и приносящий добрые известия.

В библейской истории мы видим причины формирования такого почитания. Еще в Ветхом Завете архангел открывал пророку Даниилу тайны будущего (Дан. 8, 16). Он явился в храме праведному Захарии, отцу Иоанна Крестителя, с доброй новостью, что у него появиться сын, который будет великим перед лицом Бога (Лк. 1, 13-17).

Но все же самой большой заслугой архангела, является то, что он принес Деве Марии весть о скором рождении от Нее Спасителя рода человеческого – Господа Иисуса Христа. Это событие почитается в православной церкви как один из двенадцати наибольших праздников и празднуется ровно за девять месяцев до Рождества Христова – 7 апреля. А на следующий день после праздника, так же, как и в сегодняшний день, церковь почитает память великого благовестника – архангела Гавриила.

Церковное предание сохранило еще не одну историю о архангеле Гаврииле, его помощи людям и чудесах, почему архангел всегда почитался в народе.

На иконах, по традиции, в руках ангела изображена лилия, расцветшая ветвь или зажжённый светильник, как символ той доброй новости которую он приносит.

Тропарь Архангелу Гавриилу, глас 4:

Небесных воинств архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя нас припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил.

"УНИАН-Религии"

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