25 июля церковь чтит память преподобного Симона Воломского (1585 —1641). Почитается преподобный Симон в сонме местночтимых Вологодских святых, как основатель и игумен Симоно-Воломской Крестовоздвиженской обители в Вологородской области.

Святой Симон был родом из Волоколамска. Во время Смуты его семья совсем обнищала и жизнь занесла святого в Великий Устюг. Еще через некоторое время он поселился в Черногорском Макариевом Пинежском монастыре, где в 1609 году принял монашеский постриг с именем Симон.

Увидев старания и подвиги преподобного, игумен монастыря благословил Симона на подвиг пустынножительства, для того чтобы избрать подходящее место для такого подвига святой много путешествовал. Он побывал в Новгороде, Ладоге, Кареле, Москве, Вологде и Великом Устюге. Святому понравилось место в лесах на реке Кичменге, за 65 километров от Устюга, и он поставил там себе келью, с которой позднее вырос Симоно-Воломской Крестовоздвиженской монастырь.

Через пять лет после основания пустыни, слух о жизни преподобного начал расходиться по окрестностям. К святому начала собираться братия. Появление монастыря не понравилось местным жителям, которые претендовали на территории которые принадлежали обители. Хотя преподобный Симон и получил царскую грамоту на передачу близлежащих территорий под монастырь, конфликт не был исчерпан, и крестьяне сожгли монастырскую церковь.

Но и на этом не остановились противники святого Симона. Они предприняли попытку отобрать у святого царскую грамоту. Дождавшись пока преподобный отлучится с обители, крестьяне поймали монаха и начали мучить, а потом обезглавили.

Тропарь святому

От юности твоея вперив ум твой к Богу, блаженне Симоне, мира же отвергся, вселился еси в пустыню непроходимую, и тамо, от Господа укрепляемь, в молитвах и пощениих доблественне по­жил еси, и жизнь твою страдальчески убиением от сынов противления скончал еси. Сего ради со преподобными и мученики венчался еси, с ними же и ныне предстоиши Престолу Пресвятыя Трои­цы. Сию моли, молим тя, оставление подати согрешений наших и даровати нам велию милость.

"УНИАН-Религии"

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