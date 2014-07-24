Церковь чтит чудотворную икону Богородицы «Борколабовской» - помощница в сохранении домашнего скота от болезней
24 июля Православные возносят усиленные молитвы перед образом Пресвятой Богородицы «Борколабовской»
Возникновение иконы, как правило, связывают с именем князя Пожарского.
В 1659 году русское войско возвращалось из Польши.
В одной из телег обоза находился образ Пресвятой Богородицы. Путь пролегал через Борколабовскую женскую обитель. Внезапно лошади остановились. Все попытки продолжить движение оказывались тщетными.
Подобное явление расценили как чудо. Когда к иконе приблизилась игуменья монастыря вместе с сестрами, образ будто сам дался в руки. Монахини с пением на руках отнесли святыню в Свято-Вознесенскую обитель.
Во многих церквях Беларуси хранятся чудотворные списки данной иконы.
Образ прославился чудесами в 1812 году. В 1900 после крестного хода с иконой прекратился падеж скота.
Местные жители покупали восковые фигурки животных, а затем прикладывали их к чудотворному образу. Фигурки хранили дома, как знак помощи Божией в сохранении домашнего скота от болезней.
"УНИАН-Религии"
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