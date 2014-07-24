24 июля Православная Церковь вспоминает страдания святого мученика Киндея
На берегу Средиземного моря в городке Сиды (недалеко от современной Антальи, Турция) жил священник по имени Киндей.
В конце III века римским императором Диоклетианом было начато гонение на христиан.
Киндея задержали и приговорили к сожжению.
Предание гласит, что на место казни его вели в металлической обуви с гвоздями.
По дороге страже, которая сопровождала его, встретился дровосек.
Решено было отнять дрова, но Киндей уплатил тридцать монет за хворост и сам понес его.
Когда он был привязан, а пламя полыхало у его ног, началась буря, хлынул ливень и потушил огонь.
Киндей мирно отдал душу Господу.
Языческий жрец и его супруга, видевшие чудо, уверовали во Христа и похоронили останки мученика.
"УНИАН-Религии"
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