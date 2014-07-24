Православная Церковь вспоминает Чудо великомученицы Евфимии Всехвальной

Подвиг мученичества за веру никогда не остается забытым у Бога. Господь укрепляет святых мучеников не только при жизни, во время их подвигов, а и не перестает даровать им Свою благодать и после их смерти. Это мы можем увидеть на примере чуда святой великомученицы Евфимии. Она совершила свой мученический подвиг в 304 году, во время гонений, организованных императором Диоклетианом, но и после этого не перестала творить чудеса для большей славы Божией, а еще раз явилась свидетельницей и исповедницей православия.

В V столетии церковь много страдала из-за споров с еретиками монофизитами. Для борьбы с их ересью в Халкидоне в 451 году был созван IV Вселенский Собор. Для этого собралось 630 представителей со всего Христианского мира. На заседаниях собора, который проходил в храме святой мученицы Евфимии, обсуждался догмат Православной Церкви о природе Богочеловека Иисуса Христа. Еретики утверждали, что во Христе не было человеческой природы, а была только одна Божественная природа.

Долгое время епископы не могли прийти к согласию и правильно сформулировать догмат о Богочеловеческой природе Господа и заседания Собора проходили безрезультатно. Увидев, что они никак не могут разрешить проблему, было решено предоставить решение церковного спора Святому Духу.

Сделали это через ту, которая по слову апостола Павла воистину стала храмом живущего в ней Духа Святого (1 Кор. 6, 19) – великомученицу Евфимию. Было написано два исповедания веры на отдельных списках и положено в раку святой. В присутствии императора участники собора закрыли гробницу, приложив к ней императорскую печать и поставили стражу на три дня. Сами они решили три дня строго постится и усиленно совершать молитвы.

По прошествии назначенного времени рака с мощами была открыта и все присутствующие увидели явное чудо. Исповедание, написанное православными святая Евфимия держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Но далее произошло еще большее чудо – святая подняла руку и вручила патриарху свиток.

Это чудо стало свидетельством истинности православия и многие еретики после увиденного раскаялись и одобрили православное исповедание. Вскоре собор был окончен принятием православного догмата о Богочеловечестве Христа.

Тропарь, глас 4

Жениха твоего Христа возлюбивши, и свещу твою светлу уготовльши, добродетельми возсиявши, всехвальная Евфимие, тем возшла еси с Ним на брак, венец страдания от Него приемши, но от бед избави нас, чтущих верою память твою.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.