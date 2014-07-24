24 июля - Ржевской иконы Божией Матери

24 июля Православная Церковь празднует память обретения Ржевской или Оковецкой иконы Божией Матери. Как и множество других образов Богородицы Ржевская икона прославилась многими исцелениями и чудесами. Даже само обретение этого образа было чудесным.

Произошло это все в 1539 году, в деревне Клочки Оковецкой волости Ржевского уезда. В то время в деревне жили два вора, которые, замыслив дело и связавшись с двумя другими грабителями, решили украсть двух коней и двух коров. По их плану они должны были оставить украденных животных в назначенном месте в лесу. И когда первая двойка воров пришла на условленное место – они увидели прибитый к сосне железный крест, а на самом дереве – икону Божией Матери. Испугавшись, они поспешно покинули то место.

В скором времени про икону узнала вся деревня и 8 июня 1539 года, в день Сошествия Святого Духа более ста жителей Клочков и окрестных деревень отправились в лес, для того чтобы найти эту святыню. Когда ее обнаружили, они увидели, что это была икона старинного письма с изображением Богородицы с Младенцем и святителя Николая Чудотворца, слева от Божией Матери. Когда икону сняли с дерева, для того чтобы торжественным крестным ходом перенести в храм, засиял необычный свет и поднялся сильный шум.

Когда икону Богородицы поставили в храме для поклонения, то за неделю от нее получили исцеления 27 человек. Видя такое обилие чудес местный инок Стефан, а за ним и ржевский священник Григорий Онисифоров, решили сообщить об этой святыне митрополиту. Они поехали в Москву с описаниями иконы и тех исцелений, которые произошли от нее. Прочитав доклад, митрополит Московский Иаоасаф (1539-1541) прославил Господа, за такое Его чудо и благословил воздвигнуть храм на месте явления иконы и подарил для будущего храма богатую церковную утварь.

В январе 1541, перед тем как освятить новый храм, Ржевскую икону принесли в Москву для поклонения. Она пробыла в Успенском соборе до 24 июля, после чего ржевская святыня была торжественно, с крестным ходом отправлена в храм, на месте своего обретения. В память этого события, 24 июля было установлено днем празднования Ржевской иконы Божией Матери.

Тропарь Пресвятой Богородице перед иконой Ее, именуемой «Ржевская»:

Предстательнице нератная, о Одигитрие готовая! Тверския земли и града Москвы красота и слава, днесь в кров Твой вси прибегаем и умильно вопием Твоему крепкому заступлению, просяще избавления от злых наветников православия, присно борющих нас, и получити, Богородительнице Чистая, токи неисчерпаемых чудесных исцелений от Твоея пречудныя иконы молитвой предстоящего пред Тобою Мирликийского чудотворца Николая да усердно вси Твое проповемы наше ограждение.

"УНИАН-Религии"

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