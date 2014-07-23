Православная Церковь чтит память мученика Аполлония (ІІІ век)

Святая Православная Церковь от самых своих истоков свидетельствовала о святости мучеников – людей не побоявшихся телесных мучений и отдавших свою жизнь ради веры во Христа и надежды на новую жизнь в вечности. По слову древнего учителя христианства Тертуллиана, «кровь мучеников – семя Христианства» и именно их подвиг многим показал, что есть Христова вера.

Церковь и сегодня почитает своих святых мучеников. В этот день, молитвенно поминается память святого мученика Аполлония.

Святой был родом с Малоазийского города Сарды. Жил он в средине ІІІ века. Как известно из истории – это было время частых гонений на христиан. После того как Аполлоний объявил себя христианином, он сразу потерпел ущемления и в скором времени был схвачен язычниками и приведен к правителю области.

Святого заставляли отречься от Христианства и поклясться именем императора, что он навсегда отвернется от Христа. Но он отказался это сделать и после такого исповедания своей веры он был подвержен жестоким мучениям. После долгих издевательств и мучительных пыток его распяли на кресте. Мученическую кончину святой Аполлоний принял при римском императоре Валериане (253-259).

Мученик Твой, Господи, Аполлоний во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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