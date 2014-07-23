Сегодня день памяти 45-ти мучеников в Никополе Армянском (ІV век)

Церковь всегда особо чтила людей, совершивших подвиг мученичества. Если посмотреть, то можно увидеть среди мучеников за веру во Христа людей разных эпох, возрастов, социальных положений. Часто также можно встретить почитание групп святых мучеников, которые пострадали от гонений вместе или в одно время.

Один из таких соборов мучеников святая Церковь почитает сегодня. Сорок пять мучеников, пострадавших в Никополе Армянском и кровью засвидетельствовавших непоколебимость своей веры.

Пострадали святые в начале IV века при нечестивом правителе Ликинии, соправителе равноапостольного императора Константина. Ликиний издал повеление, которое обязывало людей, живущих в его области поклоняться только языческим богам. В противном случае, если кто-то продолжал исповедовать христианство, у них отнималось имущество, а сами они предавались мукам и смерти.

Когда об этом повелении услышали в Армянском Никополе, то язычники сразу же начали готовить все, для того, чтобы чем можно быстрее выкрыть и уничтожить христиан, для которых уже приготовили различные орудия мучения.

Увидев все это, группа из более чем сорока христиан, возглавляемая Леонтием, Маврикием, Даниилом и Александром, которые были людьми знатными и благочестивыми, решила открыто исповедать имя Христово.

Всех их сразу же отправили на суд к игемону армянской области. Услышав их исповедание, игемон очень удивился мужеству и единодушному согласию стольких людей, которые без страха, по собственной воле пришли на мучения.

Игемон тщетно пытался переубедить их поклониться и принести жертвы языческим богам, ведь святые, подкрепляемые благодатью Божией были непоколебимыми. Увидев, что попытки переубедить христиан ничего не дают, правитель повелел предать их мучениям.

Святые долго терпели муки, но никто из них не проявил слабости. Они все выстояли в вере до последнего. Игемон, видя их стойкость, сказал солдатам разжечь огонь и сжечь всех их. Так окончились мучения 45 мучеников Никополя Армянского – вечным и нетленным венцем мученичества, за помнит их церковь и всегда молитвенно просит у них заступничества перед Богом, которого они возлюбили превыше своих жизней.

Кондак святым

Христа ради мученицы многия муки подъясте, и многобожие низложисте все идольское, и разрушисте безбожие всякия прелести, Христовою силою сия поправше; нас всех верно научаете вопити яве: аллилуия.

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