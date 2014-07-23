23 июля Церковь вспоминает положения честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве

Согласно преданию, после распятия Спасителя, воины, которые находились у подножия Креста, делили вещи казненных. Одним из трофеев оказался тканый хитон Господа Иисуса Христа. Риза досталась солдату из Иверии (современная Грузия), который увез ее на родину и передал в дар сестре.

Чудесным образом хитон был похоронен вместе с женщиной. Говорят, что она не могла его выпустить из рук. На месте могилы выросло душистое дерево. А через несколько веков, в 342 году, был построен храм.

Вплоть до XVI столетия честная риза хранилась в столичном соборе Иверии. Но когда персидский шах Аббас Первый покорил страну, в числе захваченного оказалась и часть хитона Спасителя.

В 1652 риза Господня была торжественно доставлена в Москву, но так как это было 27 марта, в период Великого поста, празднование перенесли на 10 июля или 23 июля (по новому стилю).

Чтобы проверить достоверность святыни, патриарх Московский Филарет наложил семидневный пост и молитву.

Когда она была вынесена для всеобщего почитания, люди, которые прикладывались к ней, сразу же получали исцеление от различных болезней.

"УНИАН-Религии" реализует проект "Православные праздники" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии.