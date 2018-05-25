Преподобный Антоний Печерский: о великом чудотворце и начальнике всех русских монахов

23 июля Православная Церковь чтит память преподобного Антония Печерского (ХІ век).

Святой лавры непостыдное упование…

Летнее утро. С Днепра веет приятной свежестью и прохладой. Древняя Печерская лавра утопает в буйной зелени деревьев и густом аромате цветов.

Рано взошедшее солнце уже зажгло купола величественных соборов, уютных братских храмов и теперь играет косыми лучами на влажных от росы камнях улочек и стеклах жилых корпусов.

Слышен мерный колокольный звон, который звучно отдается не только в каждом из уголков старинной обители, но и в сердцах, всех приходящих в этот святой монастырь.

Кажется, что ничего не изменилось за тысячу лет с тех пор, как в эти глухие и опасные места пришел монах, который проделал долгий путь со святой горы Афон, чтобы стать тем, кого мы сегодня молитвенно величаем словами акафиста: «Радуйся, Антоние, монашеского на Руси жития первоначальниче!»

О древний город Любеч! Сколько славных и святых мужей дала нам Черниговская земля. Из этого древнего городища, разместившегося на высоком левом берегу Днепра, происходил родом дед крестителя Руси, равноапостольного князя Владимира. Предание гласит, что герой Куликовской битвы – святой монах Андрей Ослабя был любечским боярином. В этих краях родился и преподобный Антоний.

В миру, то есть до монашества, святой Антоний именовался Антипой. Так как христианство только расцветало на Руси, юноша принял решение отправиться в Грецию, чтобы там принять постриг.

Добравшись до Константинополя, Антипа отправляется на святую гору Афон. Обходя монастыри, он видит подвижников, их труды. Оставшись в одной из многочисленных обителей полуострова, Антипа просит игумена возложить на него ангельский образ - постричь в монашество.

Во всех послушаниях и добродетелях монах Антоний преуспевал, чем угождал Господу и радовал братию. Спустя некоторое время, по благословению священноначалия, подвижник отправляется на родину, чтобы и там, недалеко от своего дома трудиться во славу Господа нашего Иисуса Христа.

Придя в Киев, ему не нашлось приюта, где бы он мог осуществить задуманное, поэтому отец Антоний осваивает глухую местность. Кто бы мог подумать, что варяжская пещера в густых лесах, которая некогда укрывала разбойников, станет уделом Пресвятой Богородицы на Руси?!

Видя распри и братоубийство, которое совершил князь Святополк, прозванный за содеянное «Окаянным», преподобный Антоний возвращается на Афон.

В одну из ночей, игумену монастыря, в котором пребывал Антоний, явился Спаситель и сказал, что последнему должно вернуться в Киев. Со словами «Иди с миром!» Антония провожают из обители.

Вновь оказался монах в дорогих и знакомых сердцу местах! На одном из поросших непроходимыми лесами холмов, он находит пещеру, обустроенную иеромонахом Илларионом, который впоследствии станет митрополитом Киевским. Там и остается святой Антоний. Ему полюбилось это место. Помолившись со слезами, он сказал: «Господи! Да будет на сем месте благословение святой Афонской горы и молитва моего отца, меня постригавшего; утверди, Боже, мое вселение здесь!»

Как и прежде, преподобный Антоний трудится во Славу Божию. Пищу его составляют хлеб, травы и вода из источника, который он сам ископал. Он постоянно молится. Постепенно расширяет пещеру для иноков, которые приходят чтобы разделить с ним его подвиги. Есть среди них простые люди; немало юношей знатного происхождения.

Когда количество братии составило двенадцать человек пещера была расширена. Были здесь устроены и церковь, и кельи с трапезной.

Желая уединения, преподобный Антоний оставляет вместо себя для руководства братией преподобного Варлаама, а сам удаляется на соседний холм.

Количество черноризцев возрастало, а игумена Варлаама затребовал к себе князь Изяслав, в крещении Дмитрий, который построил каменный монастырь в честь своего небесного покровителя. Тогда по просьбам и единодушному согласию всех, св. Антоний поставил игуменом Феодосия.

Началось благоустройство обители. Введен был устав, то есть распорядок, по которому текла повседневная жизнь монастыря.

Может показаться, что жизнь преподобный Антония протекала спокойно и безмятежно… Будучи оклеветанным перед князем Изяславом, преподобный, уже в преклонном возрасте, вынужден покинуть Киев и поселиться в пределах Черниговского княжества в пещерах, на Болдиной горе.

Когда выяснилось, что Антония оговорили, князь усердно просил вернуться старца к своей пастве.

Незадолго до своего преставления, по молитвам преподобного Антония, чудесным образом было выбрано место под храм, в честь Успения Пресвятой Богородицы.

В 1073 году, в глубокой старости, святой Антоний почил. Его положили в той же пещере, в которой он трудился всю свою жизнь.

Не стоит удивляться, что святые останки его скрыты от нас. Всю свою продолжительную и полную подвигов жизнь, святой скрывался от человеческих почестей и славы. На Афоне он обитал в расщелине скалы над морем, в Киеве – в лесной пещере…

Даже после смерти, мощи его скрыты от нас. Но это не мешает нам приходить со своими проблемами в его тесную келейку и просить о помощи. Говорят, что в ней молитва доходит к Богу быстрее…

Александр Черный, студент КДАиС - для "УНИАН-Религии"

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