Православная Церковь чтит явление иконы Божьей Матери в Казани

Среди многих икон Богородицы, почитаемых на Руси, ни одна не распространена в таком количестве, как Казанская. Ее явление произошло в конце 16-го века во вновь основанной Казанской епархии. Из-за пожара 1579-го года сгорела половина города. Язычники и мусульмане злорадствовали. Но этот пожар стал предвестником утверждения Православия в крае.

Именно в то время Богородица трижды явилась во сне девятилетней девочке и указала, где искать Ее икону. Впоследствии в подвале сгоревшего дома был найден образ. С крестным ходом Казанская икона была перенесена в Благовещенский собор, а на месте ее обретения учредили монастырь. Со временем этот образ стал всенародной святыней, знамением Небесного покрова Божьей Матери.

Божья Матерь одна, а икон Ее много, как и путей, с помощью которых Богородица заботится о нас. Известны многочисленные чудотворные списки с Казанской иконы, прославленные по всей Руси. Среди них – образ Божьей Матери в Вязниках и Нижнем Ломове, в Тобольске и Суздали, Вологде и Каргополе и многих других городах.

Перед Казанской иконой молились во время засухи, к ней обращались в лихолетья, ее носили крестными ходами по городам, защищающимся от врага. Для православных христиан в Казанской иконе Божьей Матери доныне воплощена идея молитвенного заступничества и заботы Пресвятой Богородицы за святую Русь.

По материалам "Глас"