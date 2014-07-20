20 июля православные чтят память преподобной Евфросинии - супруги Дмитрия Донского

Евфросиния (в миру Евдокия), дочь суздальского князя, тринадцати лет от роду выданная замуж за пятнадцатилетнего московского князя Дмитрия Ивановича, которому суждено было войти в историю и святцы как Дмитрию Донскому, родила ему 12 детей. Старших ее сыновей крестил преподобный Сергий Радонежский.

22 года прожили они в счастливом браке.

В 1380 году, когда Дмитрий вернулся с Куликова поля с победой, но еле живой от ран, она велела построить в Кремле храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы — именно в этот день Бог даровал победу русскому воинству.

В 1389 году князь Дмитрий умер. Ему не было и сорока, когда он оставил княгиню соправительницей при унаследовавшем его престол сыне Василии. Она исполнила последнюю волю мужа, но под великокняжеским платьем с тех пор всегда носила власяницу и вериги, а пост не снимала с себя, даже давая протокольные званые пиры. И каждый день ходила в церковь.

Она жертвовала деньги на храмы и монастыри, оделяла бедных едой и одеждой, построила в Кремле женский монастырь и несколько церквей в Переславле Залесском. А в 1395 году, когда на Москву шел Тамерлан, она посоветовала своему сыну перенести из Владимира в Москву чудотворный образ Владимирской Божией Матери. И Тамерлан, уже прошедший все Рязанское княжество, взявший Елец, развернулся и ушел.

Перед смертью она приняла постриг с именем Евфросиния в Вознесенском женском монастыре и через полтора месяца скончалась.

В 1929 году, когда монастырь снесли, мощи святой отправили в подклет Архангельского собора Кремля, откуда их торжественно перенесли в придел мученика Уара, где находятся и поныне.

РИА Новости