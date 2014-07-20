Православная Церковь вспоминает обновление иконы «Спас Нерукотворный» в Борисо-Глебском монастыре

В 1997 году в живописном селе Водяное на Слобожанщине был открыт небольшой Свято-Борисо-Глебский женский монастырь. Не прошло и нескольких месяцев, как в обители случилось необычайное чудо.

Жарким летним днем, 20 июля, в храме совершалась Божественная литургия. Во время чтения Евангелия несколько прихожанок увидели, что икона «Спас нерукотворный» засияла ярким, золотистым светом, после чего на ней проступили ранее невыразительные надписи, а по бокам, в зеркалах, стали заметны лики Архистратига Михаила и Архангела Рафаила.

Ощутимо было нечто подобное движению воздушной волны, сопровождаемое тихим шелестом. Пять дней от иконы исходил приятный аромат.

Икона имеет богатую двухсотлетнюю историю. Несколько поколений образ бережно хранился в семье Проскуриных. В годы Великой Отечественной войны, дом, где находился «Святой убрус», был разрушен пожаром. Огонь также коснулся иконы, но не уничтожил ее. Хозяйка нашла потемневший образ в груде пепла и хранила его у себя вплоть до открытия обители в 1997 году.