19 июля - Собор Черниговских святых

Древняя черниговская земля – это родина великих православных святых. Среди них особенно следует отметить равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь; преподобного Антония Печерского – основателя монашества на Руси; преподобного Николая Святошу – первого князя, принявшего монашество; инока-боярина Андрея Ослябю, которого вместе с Александром Пересветом святой Сергий Радонежский благословил на участие в Куликовской битве.

Сегодня, 13-го июля, Православная Церковь чтит этих и многих других праведников, которые своей жизнью и подвигами угодили Богу на Черниговской земле. Недавно в Чернигове был построен православный храм «Всех святых Черниговских», ставший миссионерским центром края.

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