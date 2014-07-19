Сегодня день памяти преподобного Сисоя, схимника Печерского (XIII век)

Ни в одном Патерике Печерском, сохранившемся до наших дней, нет подробностей о жизни святых, почивающих в Дальних пещерах Киевской Лавры. По древней традиции, краткие предания об их жизни и подвигах писались непосредственно на местах захоронения праведников.

В 1643 году на основе этих сведений Константинопольский иеромонах Мелетий Сириг составил службу преподобным отцам Дальних пещер. Из нее мы и черпаем сведения о жизни схимника 13-го века – преподобном Сисое Печерском. Этот угодник Божий преодолел все телесные и душевные страсти. Проведя жизнь в монашеских подвигах, он задолго предсказал день своей кончины. Сегодня Православная Церковь чтит его память.

"Глас"