19 июля - день памяти св. праведной девы Иулиании, княжны Ольшанской

После присоединения Киева к Литве в середине 14-го века городом стали править князья Ольшанские. В средине XVI века у одного из потомков правящей фамилии, князя Юрия Дубровицкого-Ольшанского, умерла дочь Иулиания. Она скончалась на 16 году жизни. Тело княжны похоронили рядом с Великой Лаврской церковью.

В начале XVII века, во время копания могилы, нашли гроб с нетленными останками праведницы. Святая лежала как живая, в белом платье, обшитом золотом, с многочисленными драгоценными украшениями. Впоследствии ее мощи перенесли в Великую Лаврскую церковь. А после пожара 1718-го года останки положили в Ближних пещерах Лавры. После преподобной Евфросинии, Иулиания стала второй из святых женщин Руси, удостоившихся быть похороненными в Лаврских пещерах.

Святая Иулиания - первая помощница женщинам в исцелении болезней души.

«Глас»

Тропарь

Девства добротами преочищена и целомудрия цветы венчавшися, Богоблаженная дево Иулиание, явилася еси миру в нетленнем телеси твоем, источник исцелений и даров духовных подающи всем к тебе притекающим, и ныне, яко свеща теплая, благодати елеем возжженная, предстоящи Престолу Господа и Жениха твоего Небеснаго, Того моли, дево чистая, избавити нас от всякаго зла, чтущих память твою верою и любовию.