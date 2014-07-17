Православная Церковь чтит память святителя Андрея, архиепископа Критского (VIII век)

Достойно из Эдема изгнан бысть, яко не сохранив едину Твою, Спасе, заповедь Адам: аз же что постражду, отметая всегда животная Твоя словеса?

Канон Андрея Критского

Святитель Андрей, архиепископ Критский, родился в городе Дамаск. До семи лет мальчик был немым. Но однажды, после причастия Святых Христовых Таин, он заговорил. Ныне он известен как автор многих богослужебных песнопений. Святитель Андрей был основателем новой литургической формы – канона. Из составленных им канонов самый известный – Великий покаянный канон.

Современники отмечали в Андрее не только книжную премудрость и знание догматов Православной Церкви, но и святую богоугодную жизнь. В 679-ом году он был одним из представителей Иерусалимской Церкви на Шестом Вселенском Соборе. А при правлении императора Юстиниана Второго святитель Андрей был рукоположен в архиепископа острова Крит.

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