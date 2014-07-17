Сегодня день памяти преподобного Андрея Рублева (ХV век)

Преподобне Андрее, иконою Святыя Троицы всему миру проповедал еси Единство во Святей Троице.

Тропарь святому

Написанная им икона Пресвятой Троицы уже шестьсот лет является одним из образцов православной иконописи. Преподобный Андрей Рублев. Мастерству живописи он учился в Византии и Болгарии. Некоторое время работал с иконописцем Феофаном Греком. Большая часть жизни Андрея Рублева была связана с двумя монастырями: Троице-Сергиевой Лаврой и Спасо-Андрониковой обителью в Москве, в которой святой принял монашеский постриг.

Живя в высокодуховной среде, Рублев учился мудрости на исторических образцах святости и примерах окружающих его подвижников. Талант известного иконописца нашел свое отражение в росписях многих храмов Руси, в том числе и Троице-Сергиевой Лавры, а также соборов Москвы и Владимира.

Глас