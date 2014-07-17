17 июля - день памяти святых царственных страстотерпцев (ХХ век)
«Эмалевый крестик в петлице
и серой тужурки сукно...
Какие прекрасные лица,
и как это было давно...»
Даже для поэта, жившего еще в царской России, это было «давно». Ведь за короткое время наступила другая эпоха. Россия отошла от Бога и была за это наказана. Страна изменила своему царю, над которым было осуществлено таинство помазания на царство, а затем позволила его убить.
Для последнего императора служение Отчизне было неотделимо от служения Богу. При его правлении возросло количество храмов и монастырей. При Николае Втором были прославлены восемь святых, среди которых и преподобный Серафим Саровский. Царская семья также получила свои нетленные венцы Христовой славы. Недавно члены этой семьи были причислены к лику святых.