17 июля - день памяти святых царственных страстотерпцев (ХХ век)

«Эмалевый крестик в петлице

и серой тужурки сукно...

Какие прекрасные лица,

и как это было давно...»

Даже для поэта, жившего еще в царской России, это было «давно». Ведь за короткое время наступила другая эпоха. Россия отошла от Бога и была за это наказана. Страна изменила своему царю, над которым было осуществлено таинство помазания на царство, а затем позволила его убить.

Для последнего императора служение Отчизне было неотделимо от служения Богу. При его правлении возросло количество храмов и монастырей. При Николае Втором были прославлены восемь святых, среди которых и преподобный Серафим Саровский. Царская семья также получила свои нетленные венцы Христовой славы. Недавно члены этой семьи были причислены к лику святых.

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