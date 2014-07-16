16 июля - день памяти преподобных Анатолия и Анатолия затворника (XII–XIII век)

Первый известный по названию монастырь Древней Руси – Киево-Печерская Лавра. Сотни подвижников благочестия своей праведной жизнью прославили эту обитель. Сегодня Церковь чтит память двух монахов, живших в этом монастыре приблизительно в 12-ом – 13-м веках. Это преподобный Анатолий, мощи которого почивают ныне в Ближних пещерах Лавры.

И второй Анатолий – затворник. Его нетленные мощи находятся в Дальних пещерах обители. Свидетельств о жизни и подвигах этих святых почти не сохранилось. Их день памяти приурочен ко дню чествования святителя Анатолия, патриарха Константинопольского.