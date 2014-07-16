Сегодня день памяти святителя Василия, епископа Рязанского (XIII век)

„Муж праведный и благочестивый”, – говорили в народе о святителе Василии – епископе Муромском и Рязанском.

Но у жителей Мурома возникло безпочвенное подозрение, что их архиерей совершил великие грехи. Помолившись, святитель Василий покинул Муром.

Он положил мантию на воду и поплыл на ней вверх против течения Оки. В Рязани владыку почтительно встретили князь и народ. В нелегкий период монголо-татарского ига епископ Василий возводил храмы и заботился о пастве.

В 1609-ом году состоялось торжественное открытие мощей святителя, которые были перенесены в Успенский собор Переяславля Рязанского.

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