Православная Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского

Деятельность этого Московского митрополита пришлась на непростое время правления Ивана Грозного. Именно за разоблачение злодеяний царских опричников принял мученическую смерть святитель Филипп (Колычев). В присутствии убийцы митрополита – Малюты Скуратова-Бельского – тело архипастыря было похоронено в Тверском Отроч-Успенском монастыре за алтарем храма.

Спустя 22 года мощи пастыря были перевезены на Соловки и положены в церкви святых Зосимы и Савватия. В 1652-ом году царь Алексей Михайлович, посоветовавшись с патриархом Иоасафом, решил перенести мощи праведника в Москву. В июле того же года мощи митрополита Филиппа были торжественно положены в серебряную раку в Успенском соборе Московского Кремля.

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