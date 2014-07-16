16 июля - день памяти мучеников Мокия и Марка (IV век)
12:05, 16 июля 2014Праздники
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Мученичество и смерть за Христа, или жизнь, но без Господа. Такой выбор стоял перед святыми Мокием и Марком. Они жилы в 4-ом веке в одной из областей Римской империи.
За исповедание христианства их схватили и отдали на суд правителя области Максимиана. Праведников заставляли принести жертву идолам и отречься от Христа. За стойкость и преданность вере мученики Мокий и Марк были казнены. Сегодня Православная Церковь чтит их память.
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