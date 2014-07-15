Православная Церковь сегодня вспоминает возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V век)

От Успения Пресвятой Богородицы и до сегодняшнего дня православные христиане свято берегут память о Божьей Матери. Драгоценной святыней, напоминающей нам о земной жизни Богородицы, является ее честная риза – часть одежды. В 5-ом веке драгоценный ковчег с ризой Богоматери был перевезен из Палестины в Константинополь.

На берегу залива под названием Влахернский, для святыни специально построили новый храм. Впоследствии в ковчег с ризой были положены омофор и часть пояса Божьей Матери. При нашествии врагов Пресвятая Богородица неоднократно спасала Константинополь. Так было и во время осады Царьгорода флотом русского князя Аскольда в 860-ом году. В память об этих событиях установлено ежегодное празднование Положения Ризы Богоматери.

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