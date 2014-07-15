15 июля - Охтырской иконы Божьей Матери

Охтырский образ Божьей Матери был явлен в 18-ом веке. Его нашел священник Покровской церкви городка Охтырка, что на Сумщине, – Василий Данилов. Проверяя новую косу, он вышел на огород у церкви. Не успев поднять косу, он увидел ослепительный свет, исходивший от иконы Божьей Матери, лежавшей в траве.

Три года образ стоял дома у священника, а затем Богородица явилась отцу Василию во сне и приказала помыть икону, снять с неё пыль. Во втором сне она велела не выливать воду после мытья, а исцелять ею людей. С тех пор от иконы стали происходить исцеления. В 1751-ом году Священный Синод постановил считать новоявленную Охтырскую икону чудотворной. Ныне в Свято-Покровском храме города Охтырка хранится копия этого образа.

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