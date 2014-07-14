Православная Церковь чтит память праведной Ангелины Сербской (XVI век)

«Мать Ангелина». – Так еще при жизни называли эту праведницу на родине – в Сербии. Верная жена, заботливая мать и ревностная христианка, она поистине заслужила доброе имя как в истории своего народа, так и истории Церкви. Праведная Ангелина была женой сербского правителя святого Стефана Слепого. В средине 15-го века почти вся территория Сербии вошла в состав Османской империи.

Поэтому большую часть времени семья сербских правителей проводила в изгнании – в Италии. После смерти мужа святая Ангелина переехала в северную Сербию, находившуюся под властью Венгрии. Приняв монашеский постриг, она полностью посвятила себя молитве, благотворительности и строительству храмов.

Глас