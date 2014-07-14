14 июля - день памяти бессеребреников Космы и Дамиана (ІІІ век)

Святые мученики, чудотворцы и бессеребреники Косма и Дамиан были родными братьями. Воспитанные родителями-христианами в благочестии, они вели строгую, целомудренную жизнь и были удостоены дара исцеления болезней. Благодаря своим бескорыстным отношением к людям братья многих обратили ко Христу.

В 284-ом году святых вызвали в Рим к императору Аврелию Карину. Он потребовал, чтобы братья отреклись от своей веры, но святые решительно отказались. После того как они вылечили императора, Карин покаялся и сам стал исповедовать Христа. Косму и Дамиана отпустили на свободу, но вскоре их убил их прежний учитель, завидовавший славе праведников.

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