Православная Церковь чтит память иконы Божьей Матери “Троеручица"

Во времена иконоборческих гонений в Византии Дамасский халиф приказал отрубить своему первому министру Иоанну кисть руки и повесить ее на рынке. Произошло это из-за хитрости византийского императора-иконоборца Льва Исавра, который не мог сам уничтожить рьяного защитника святых икон. Вечером преподобный выпросил у халифа отрубленную кисть и, приложив ее к суставу, стал на колени перед образом Божьей Матери.

Он просил Пресвятую Богородицу исцелить руку, которая так много писала в защиту Православия. Молитва была услышана, и Иоанн Дамаскин получил исцеление: кисть приросла к руке. В знак благодарности он приложил к иконе руку, сделанную из серебра. С тех пор этот чудотворный образ Божьей Матери стал именоваться “Троеручица”.

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