11 июля - день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских (XIV век)

“Большой же этот остров Валаам, сделанный Творцом чрезвычайно прекрасным и высоким”, – так восторженно писал средневековый этнограф об острове на Ладожском озере. Сюда в начале 14-го века переселились преподобные Сергий и Герман.

Со временем вокруг них собралась братия. Карелы стали снова с доверием относиться к христианству, авторитет которого был подорван шведами, мечом насаждавшими католицизм. Основанный преподобными Сергием и Германом Валаамский монастырь стал самым известным на Русском Севере. В 1819-ом году Синод Русской Церкви установил общее почитание Валаамских угодников и определенные дни празднования их памяти.

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