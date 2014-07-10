Православная Церковь чтит память преподобного Георгия Иверского (ХІ век)
11:05, 10 июля 2014Праздники
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О всеблаженне Георгие, моли возлюбленнаго тобою Господа Сил, да сохранит бедствующую Церковь Иверскую.
Георгия. Так называют Грузию многие народы мира. Имя святого Георгия Победоносца весьма популярно у жителей этой кавказской страны. Один из самых известных сыновей грузинской земли – преподобный Георгий Иверский, Святогорец. Он жил в 11-ом веке. Еще маленьким родители отдали его на воспитание в монастырь. 12 лет Георгий провел в Константинополе, где получил разностороннее образование.
Путешествуя по святым местам Палестины, он знакомился с духовным опытом местных подвижников. Долгое время святой Георгий прожил на горе Афон. Был настоятелем Иверской обители. Преподобного Георгия считают самым авторитетным переводчиком на грузинский язык Священного Писания и греческой церковной литературы.
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