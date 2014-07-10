10 июля - день памяти праведной Иоанны мироносицы (І век)
11:01, 10 июля 2014Праздники
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Имя этой святой стоит в одном ряду с именами Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Марфы и Марии – святых женщин-мироносиц. Праведная Иоанна, жена Хузи, домоправителя царя Ирода, была одной из тех женщин, которые следовали за Господом Иисусом во время Его проповеди и служили Ему.
После крестной смерти Спасителя вместе с другими женщинами она приходила ко Гробу, чтобы помазать миром Тело Христа, и слышала от Ангелов радостную весть о Его Воскресении. Женщин-мироносиц за их веру, любовь и твердость Церковь прославила в лике святых.
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