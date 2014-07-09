Православная Церковь чтит память Тихвинской иконы Божьей Матери

Согласно передаваемости, Тихвинска икона Божьей Матери была написана апостолом и евангелистом Лукой. В пятом веке она была перенесена с Ерусалима до Константинополя и поставленная в специально построенному Влахернскому храме. В конце 14-го века образ исчез из церкви. Со временем осеняемая светом икона появилась над водами Ладожского озера на севере России.

Вблизи города Тихвина для найденного обида был построен Успенский храм. Впоследствии, за повелением царя Ивана Грозного, там появился монастырь. Тихвинска икона не раз становилась защитницей обители во времена лихолетия. В годы Великой Отечественной войны чудотворный образ был вывезен к Соединенным Штатам. В настоящее время святыня опять вернулась в возрожденный Тихвинский монастырь.

В 1877-ом году один из списков святого образа прославился чудесным слезоточением в Иллинском ските горы Афон. Впоследствии монахи написали точный список иконы и подарили его русской православной общине Львова.

Ведь в время в результате насаждения унии население Галиции было оторвано от веры прадедов. Тихвинская Львовская "Слезоточивая" икона Божьей Матери была установлена в единственном в то время православном Свято-Георгиевском храме. В надписи на обороте подаренной святыни отмечалось, что образ передается общине в пожизненное владение при условии сохранения ею православной веры.

В 1997 году решениям Священного Синода Украинской Православной Церкви икона была признана чудотворной.

Глас