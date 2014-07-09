9 июля - день памяти преподобного Давида Солунского (VІ век)

Подвижнический путь преподобного Давида Солунского начался в середине пятого века в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Со временем он поселился в курени под пальмовым деревом вблизи греческого города Фессалоники. Там святой прожил 70 лет, находясь в постоянной молитве, придерживаясь строгого поста, терпя жару и холод.

Будучи большим аскетом и молитвенником, преподобный Давид отрекся от всех радостей земной жизни. Его ум был полностью направлен к Богу. Достигнув бесстрастия, он был как ангел в плоти. Без любого вреда для себя святой мог брать в руки накаленный уголь для осуществления воскурения. Обогатившись духовными дарами, преподобный Давид стал настоящим источником веры для многих жаждущих душ.

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