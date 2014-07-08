Православная Церковь чтит память преподобномученицы Февронии

Преподобномученица Феврония дева пострадала в царствование Диоклетиана (284-305). Она воспитывалась в монастыре в городе Сиваполе (Ассирийская область). Настоятельницей обители была игумения Вриенна, тетка святой Февронии. Игумения, заботясь о спасении святой Февронии, назначила ей более строгий образ жизни, чем остальным инокиням.

Слава о ее благочестивой жизни распространилась по городу. Знатная молодая вдова Иерия, язычница, стала посещать святую Февронию. Под влиянием ее наставлений и молитв она приняла святое Крещение и привела к Христовой вере своих родителей и родственников.

В то время Диоклетиан направил в Ассирию для истребления христиан отряд воинов и когда они приблизились к обители, насельницы скрылись. В монастыре остались только игумения Вриенна, ее помощница Фомаида и святая Феврония. Воины обыскали обитель, но не нашли никого, кроме двух стариц и святой Февронии.

Святую, со связанными руками и цепью на шее, привели к военачальнику. Ей предложили отказаться от веры во Христа и принести жертву языческим богам, обещая ей почести, награды. Святая дева твердо и неустрашимо ответила, что не отречется от веры во Христа и ее подвергли жестоким мукам. Мучения были так бесчеловечны, что народ стал криком требовать прекращения истязания ни в чем не повинной девушки, не выносили ужасного зрелища и уходили с места мучения, проклиная Диоклетиана и его богов. Наконец, святой мученице Февронии отсекли голову.

Ежегодно, в день мученический кончины святой Февронии, в обители совершалось торжество. Во время всенощного бдения сестры обители всегда видели святую Февронию, которая занимала свое обычное место в храме. От мощей святой мученицы совершались многочисленные чудеса и исцеления. В 363 году мощи святой Февронии были перенесены в Константинополь.

"УНИАН-Религии"