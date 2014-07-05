Сегодня день памяти мучеников Зинона и Зины (IV столетие)

«Продай имение твое и раздай нищим; и следуй за Мною» (Мф., 19, 21), – эти слова Господа глубоко запали в душу святого Зинона. Имея большое состояние, он раздал свое имущество бедным и отпустил на волю рабов. Вместе с верным ему слугой Зиной мученик пришел к правителю аравийского города Филадельфии и изобличил его в идолопоклонничестве.

Гонитель христиан приказал истязать исповедников. Страдальцы терпеливо сносили все муки. В конечном итоге они были усечены мечом. Православная Церковь в этот день чтит память мучеников Зинона и Зины, которые претерпели смертные муки ради Христа в начале четвертого века.

Глас