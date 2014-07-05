5 июля - Курской-Коренной иконы Божьей Матери

Одна из древнейших русских чудотворных икон Божьей Матери – Курская-Коренная. История этого образа уходит корнями в тринадцатый век – время разорения земли русской монголо-татарской ордой. Икона была явлена у корня дерева близ Курска.

Некоторое время святыня хранилась в одном из храмов города Рыльск. Но каждый раз икона исчезала из храма, и ее находили на месте первого явления. Со временем там устроили монастырь – известный ныне как Коренная пустынь.

Особая помощь от Курского-Коренного образа Божьей Матери была явлена России в годы польского нашествия 1612-го года ровно через 200 лет – во время Отечественной войны с Наполеоном. Существует несколько почитаемых списков этой иконы Пресвятой Богородицы.

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