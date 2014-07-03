3 июля - день памяти мучеников Инны, Пинны и Риммы (I–ІІ века)

«Прошу вас поминать мучеников Инну, Пинну и Римму, ибо их нужно считать крымскими святыми». Документ с такими словами сохранился в симферопольских архивах. Он подписан святителем Лукой (Войно-Ясенецким). Мученики Инна, Пинна и Римма родились в Малой Скифии, то есть в Крыму. Были они неизменными спутниками апостола Андрея Первозванного.

Своей проповедью святые обратили в христианство множество язычников, чем прогневили одного из языческих князей. Он приказал вколотить в ледяную реку колоды и привязать к ним мучеников. В страшном холоде они отдали Богу свои души. С апостольских времен мученики Инна, Пинна и Римма являются небесными покровителями нашей земли.

"Глас"