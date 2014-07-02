2 июля - день памяти архиепископа Сан-Францисского святителя Иоанна (Максимовича) (ХХ век)

«Если вы хотите видеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну». Так говорил сербский епископ Николай (Велимирович) о святителе Иоанне (Максимовиче), когда тот ещё служил священником.

В 1994-м году Русская Православная Церковь за рубежом официально причислила его к лику святых. В монашестве он принял имя своего известного предка, митрополита Иоанна Тобольского. Как истинного аскета и бессребреника, его сравнивают со святыми Николаем Мирликийским и Нилом Сорским. Слово архипастыря владыки Иоанна звучало в Азии, Европе и Америке. Сегодня православные христиане чествуют память архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Максимовича).

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