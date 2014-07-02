Православная Церковь чтит память святителя Иова, патриарха Московского (XVII век)

Первый Московский патриарх – святитель Иов. В 1598-м году, после смерти царя Федора Ивановича, прервалась мужская линия династии Рюриковичей. В стране началась смута. В начале 17-го века патриарх и церковная иерархия стали едва ли не единственными защитниками государственности. Грамоты патриарха Иова, направленные против западной экспансии во главе с самозванцем Лжедмитрием, поднимали патриотический дух населения.

После взятия поляками Москвы святителю пришлось претерпеть много страданий. Последние годы патриарх Иов провел в Старицком Свято-Успенском монастыре, где благословил на патриаршество Казанского митрополита Ермогена. Святитель почил в этот день в 1607-м году.

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