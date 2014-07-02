2 июля день памяти преподобного Паисия Великого (V век)

Божественною любовию от юности распаляем преподобне, вся красная яже в мире возненавидев, Христа единаго возлюбил еси.

Тропарь святому

Преподобный Паисий Великий родился в Египте. По велению Ангела, мать Паисия отдала его в церковный клир. Отрок полюбил монашескую жизнь и ушел в один из египетских скитов. Отрёкшись от своей воли, он служил Богу под духовным руководством святого Памвы. В поисках уединенного безмолвия преподобный Паисий ушел в Нитрийскую пустыню, где жил в высеченной своими руками пещере.

Со временем к нему стали приходить многочисленные монахи и миряне. Так возник монастырь. Главная заповедь Паисия было такой: ничего не делай по собственной воле, а во всем исполняй волю своих наставников. На вопрос монахов, какая добродетель выше других, святой отвечал: "Та, что осуществляется тайно и о которой никто не знает". Преподобный Паисий скончался в 5-ом веке в глубокой старости.

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