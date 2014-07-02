2 июля - день памяти апостола Иуды, брата Господня (I век)

Святой апостол Иуда, из числа 12-ти учеников Христовых, происходил из рода царя Давида и был сыном праведного Иосифа Обручника от его первой жены.

В своем Евангелии, святой апостол Иоанн Богослов пишет: "Ни братья бо Его вероваху в Него" (Ин. 7, 5). Святитель Феофилакт, архиепископ Болгарский, объясняет эти слова так: в начале земного служения Господа Иисуса Христа сыновья Иосифа, в том числе и Иуда, не верили в Его Божественную сущность. По преданию, когда праведны Иосиф Обручник, возвратившись из Египта, стал делить свою землю в наследство сыновьям, он пожелал выделить часть и Христу Спасителю, как своему сыну, хоть и не по плоти, а рожденному преестественно и нетленно от Пречистой Девы Марии. Братья воспротивились этому, и только старший из них, Иаков, согласился разделить с Христом свою часть земли и за это был назван братом Господним. Позже, братья уверовали во Христа как ожидаемого Мессию, а особенно Иуда, который всем сердцем обратился к Нему и стал одним из ближайших 12-ти учеников. Но, воспоминая свой грех, апостол Иуда считал себя недостойным называться братом Божиим.

По Вознесении Христа апостол Иуда отправился на проповедь Евангелия. Он распространял веру в Господа сначала в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем - в странах Аравии, Сирии и Месопотамии. Здесь он завершил то, что не было закончено его предшественником, апостолом из числа 70-ти, Фаддеем. Сохранилось предание, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Персию и оттуда написал свое соборное послание.

Святой апостол Иуда принял мученическую кончину около 80-во года в Армении, в городе Арате. Он был распят на кресте и пронзен стрелами.

"УНИАН-Религии"