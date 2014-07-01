1 июля - день памяти святого отрока Леонтия, канонарха Печерского

1 июля Православная Церковь чтит память одного из подвижников Киево-Печерской обители – святого отрока Леонтия, канонарха Печерского. Святой еще будучи в очень юном возрасте пришел в Киево-Печерскую обитель, где вскоре и принял постриг. Он обладал прекрасным голосом и, когда обучился грамоте, исполнял послушание канонарха.

Преподобный Леонтий преставился ко Господу еще молодым, но за самоотверженный подвиг ради спасения своей души прославлен Богом в лике святых, а его мощи прославились благодатным даром чудотворений. Его святые мощи почивают Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

"УНИАН-Религии"