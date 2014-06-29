29 июня - день памяти святителя Тихона Амафунтского (V век)

Святитель Тихон родился в конце четвёртого века на острове Кипр в городе Амафунт. Благочестивого юношу приняли в церковный клир, поставили чтецом, а со временем епископ Амафунтский Мемнон рукоположил его в дьякона. Когда же владыка почил, по просьбе верующих на его место был поставлен Тихон. Двери его дома были открыты для всех. Он с любовью помогал тем, кто к нему приходил.

В то же время Святой искоренял на острове остатки язычества. Не опасаясь угроз и мучений, Тихон уничтожал идольские капища. Господь открыл Своему угоднику час его кончины в 425-м году. Имя святителя Тихона глубоко почиталось и в России. В честь него были возведены храмы в Воронеже, Москве, Нижнем Новгороде и Казани.

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